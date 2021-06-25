Bingöl’de doğa yürüşü ve çevre temizliği etkinliği yapıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde doğa yürüşü ve çevre temizliği etkinliği yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Genç ilçesinde doğa turizminin önemine dikkat çekmek için etkinlik yapıldı.İlçe Kaymakamı Arif Gül ile ilçe protokolü, öğrenciler ve doğaseverlerin katılımı ile çamlık alanında 4 saatlik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.Yürüyüşün ardından çevreye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak işin temizlik yapan gönüllüler, çevrenin temiz tutulması çağrısında bulundu.

Farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erkan Davran, “Bizim doğaya ihtiyacımız var ama doğanın bize yok. Genç ilçemiz de doğa turizmi açısından çok güzel bir yer. Bizlerde doğa turizmini geliştirmek adına bugün Genç ilçemizde doğa yürüyüşü ve çöp toplama etkinliği yaparak farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

Etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Arif Gül, “Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, temiz bir doğadır. Bu nedenle gerçekleştirilen bu etkinliği çok anlamlı buluyorum. Çevre ve doğayı korumak hepimizin asli görevidir.” şeklinde konuştu.

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