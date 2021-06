Bingöl Valiliğinden deprem açıklaması: “Herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu olmamıştır”

Bingöl’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, “Deprem bölgesinde ve diğer ilçelerimizde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu olmamıştır” denildi.



AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.28 sıralarında Bingöl’ün Kiğı ilçesi merkez üssü olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15 kilometre olarak bildirildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde 26 Haziran 2021 tarihinde saat 21:28’de merkez üssü Kiğı olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde ve diğer ilçelerimizde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin” ifadelerine yer verildi.

