Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)

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10 KİLOMETRELİK ALANA YAYILDI

Bingöl´ün Genç ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve dünden beri söndürülemeyen yangın, Dedebağı, Çamlıyurt ve Soğukpınar köylerine de sıçradı. Güzeldere köyünü ise çembere alan alevlerin, rüzgarın etkisiyle 10 kilometrelik alana yayıldığı belirtildi. Hayvanların da yangın nedeniyle öldüğü bölgeye havadan helikopter desteği istendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2021-06-26 16:50:03



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