Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)



KOZAN'DAN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖNDERİLDİ

Yerleşim alanlarına ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına destek amacıyla, Adana´nın Kozan ilçesinden yangın söndürme helikopteri gönderildi. Helikopter, itfaiye ve iş makinelerinin ulaşamadığı sarp kayalıklarda yangına müdahale etmeye başladı.

Köy sakinlerinden Alirıza Tokuş (55), "Yangın burada dün saat 12.00 civarında başladı. Tabii bütün ekipler yağına müdahale etmek için seferber oldu. Kişisel çabalarımızla destek verdiğimiz söndürme çalışmasına, gece saatlerine kadar devam ettik. Ama yangının önünü bir türlü kesemedik. Yangın geniş bir alana yayıldığı için müdahale temekte çok zorlandık. Şu an çevre köylere de yayılan yangın, Dedebağ, Suvaran, Çamlıyurt, Güzeldere ve Kavaklı arasındaki alanda devam ediyor. Yangının çıktığı alan 1012 kilometre genişliğinde. Uzunluk olarak ise 20 kilometrelik bir alanda. Evimle yangının başladığı alan 8 kilometreyken, şu anda 10 kilometre daha büyüdü. Umarım bu yangın bir an önce söndürülür, biz de rahat bir nefes alırız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2021-06-26 21:23:48



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