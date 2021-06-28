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Mezradaki hasta, eşek sırtında ambulans helikoptere ulaştırıldı

DHA

Mezradaki hasta, eşek sırtında ambulans helikoptere ulaştırıldı


Aziz ÖNAL/KİĞI(Bingöl),(DHA)BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde rahatsızlanan İmam P. (62), köye gelen sağlık görevlileri tarafından eşek sırtında taşınarak ambulans helikopterin yanına götürüldü. İmam P., helikopterle hastaneye kaldırıldı. 
Olay, Kiğı ilçesine bağlı Bilice köyünün Beyrut mezrasında meydana geldi. İmam P. rahatsızlanınca yakınları sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Yola çıkan sağlık görevlileri mezraya ambulansla ulaşamayınca yürüyerek adrese gitti. İlk müdahalesi yapılan İmam P.'yi hastaneye götürmeye karar veren sağlık görevlileri, bölgeye ambulans helikopter istedi. Evden çıkarılan İmam P., eşek sırtında yaklaşık 1 saat süren yolculukla ambulans helikoptere ulaştırıldı. İmam P., tedavisi için Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
İmam P.'nin ambulansa götürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Kiğı Aziz ÖNAL
2021-06-28 12:01:44

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