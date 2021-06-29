Bingöl Valiliği: 4 gün süren orman yangını kontrol altına alındı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Valiliği, 25 Haziran'da Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde çıkan orman yangınının, kontrol altına alındığını açıkladı.
Bingöl Valiliği, orman yangınının dün akşam saatlerinde kontrol altına alındığını açıkladı. 2 bin 500 hektar alanın yangından etkilendiğine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:
"25 Haziran Cuma günü, Genç ilçesine bağlı Servi bölgesindeki Güzeldere ve Dedebağ köylerinin ormanlık alanında yangın çıktı. 4 gün süren yangına, Bingöl ve Elazığ Orman İşletme kurumlarından katılan toplamda 45 personel, 4 itfaiye, 9 arazöz, 6 iş makinesiyle karadan müdahale edildi. Havadan ise Kahramanmaraş ve Adana'dan gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri destek vererek müdahale çalışmalarına katıldı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 2 bin 500 hektara zarar veren yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Allah milletimizi ve memleketimizi, her türlü felaketten korusun."DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-06-29 11:44:55
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