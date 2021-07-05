Bingöl’de Sağlıklı Yaşam Merkezinin temeli atıldı

Bingöl’de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Yaşam Merkezi ile 4 hekimlik Aile Sağlığı Merkezinin temeli atıldı.

Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan arsa üzerinde yapılması planlanan Sağlıklı Yaşam Merkezi ile 4 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi inşaatının temeli atıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla bu projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Uzm. Dr. Gündoğdu, "İlimiz merkez İnönü Mahallesi’nde 2 bin 314 metrekarelik alanda ve merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde bin 542 metrekarelik alanda Sağlıklı Hayat Merkezleri projelerini hayata geçirdik. İnönü Mahallesi Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Düzağaç mevkiinde de planlamasını yaptığımız ve tüm iş ve işlemlerini bitirdiğimiz Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Sağlıklı Hayat Merkezinin de temelini atmış bulunmaktayız. İlimizde hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak anlayışıyla, il genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıklar kazandırmak ve vatandaşlarımızın etkin, hızlı ve güvenilir sağlık hizmeti almalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Sağlıklı Yaşam Merkezimizde vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet verilecektir. Temelini atarak yapımına başladığımız Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Sağlıklı Hayat Merkezimizi önümüzdeki yıl tamamlamayı planladık" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatının önümüzdeki yıl içerisinde bitirilerek faaliyete girmesi planlanıyor.

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