Yuvadan düşen leyleğin imdadına itfaiye yetişti

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Bingöl’de yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tekrar yuvasına bırakıldı.

Genç ilçesi Tarlabaşı köyünde bir direkte bulunan yuvadan bir yavru leylek düştü. Leyleği yerde gören çevredeki vatandaşlar, durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yavru leyleği yuvasına geri yerleştirdi. Çevredeki vatandaşlar, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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