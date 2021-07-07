Bingöl’de aşılama seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de aşılama seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti

İHA

Bingöl’de aşılama seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti

Bingöl’de Covid19 mücadele kapsamında aşı seferberliği sürerken, aşılanan kişi sayısı 111 bin 724 oldu.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid19 ile mücadele kapsamında aşılama seferberliği sürüyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde kurulan aşı uygulama noktalarında, vatandaşlar ikna edildikten sonra aşılanıyor. Kent genelinde kurulan uygulama noktalarında günlük 350 kişi aşılanırken, mobil aşılama ekipleri ise günlük bin toz aşı yapıyor. Çalışmalar ile bu güne kadar kent genelinde 111 bin 724 kişinin aşılandığı bildirildi.
Mobil ekiplerin günlük bini aşkın aşı yaptığını belirten sağlık personeli ebe Eda Erduhan, “Hem köylerde hem de kent merkezinde mobil aşı hizmeti uygulanıyor. Aşılamalar hız kazandı. Geçen haftadan bu yana merkezde ve Uydukent bölgesinde çadırlarımız kuruldu. Köylere de aşılara gidiyoruz, günlük bini aşkın aşı yapıyoruz. Hem vatandaşlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz hem de aşılarımızı hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aşı olmak istemeyenler çevreden duyduklarından dolayı, ön yargılarından dolayı aşı olmak istemiyorlar. Aşının ne olduğunu henüz bilmiyorlar. Kulaktan kulağa yayılan bilgiler de insanları yanlış yönlendirebiliyor. Biz geldiklerinde kendilerini ikna ediyoruz. Yaşanabilecek zorlukları söylüyoruz” dedi.

“Dedikodulara kesinlikle bakmasınlar”
3’üncü doz aşısını olan vatandaşlardan Murat Ertuğrul, “Sağlık önemlidir, önde gelen bir şeydir. Alman veya Çin olduğuna bakmayın, aşı her zaman aşıdır. Dedikodulara kesinlikle bakmasınlar. Sağlık çok önemlidir. Hala aşı olmayıp da ölenler var. Lütfen aşı olun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yuvadan düşen leyleğin imdadına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER Yuvadan düşen leyleğin imdadına itfaiye yetişti
Bingöl’de Sağlıklı Yaşam Merkezinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de Sağlıklı Yaşam Merkezinin temeli atıldı