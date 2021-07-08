Bingöl’de traktör altında kalan kız çocuğu hayatını kaybetti

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan ve ağır yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Ilıpınar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, traktörü çalıştıran baba F.Ö., arka kısımda olan 14 yaşındaki kızı H.Ö.’yü fark etmedi. Traktörün manevra yaptığı sırada ayağı kayan çocuk bir anda traktörün altında kaldı. Kızının çığlığını fark eden baba, aşağı inerek traktörün altında kalan kızını çıkardı. Baba kendi aracıyla kızını ilçe devlet hastanesine getirdi. Hastanede müdahalesi yapılan H.Ö., Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

H.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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