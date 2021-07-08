Bingöl’de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Bingöl’de 2021 yılı III. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Vekili Fatih Kaya başkanlığında yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleşen yılın III. koordinasyon toplantısına yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte gerçekleştirdiği projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra henüz proje aşamasında olan yatırımların uygulanacağı bölgelere olan katkısı hususunda istişarelerde bulunarak koordinasyon kurulunun karar almasını gerektirecek teklifler görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Fatih Kaya, “2021 yılında; toplam 308 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 26’i tamamlanmıştır. Diğer 282 projeden 127 proje devam etmekte, 63 proje ihale aşamasında olup, 91 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır, 1 proje ise tasfiye edilmiştir. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 28 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri; 4 milyar 692 milyon 364 bin 673 TL’dir. 2021 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 764 milyon 81 bin 986 TL olup, 2021 yılı harcaması 271 milyon 271 bin 966 TL ve önceki yıllar harcaması 1 milyar 588 milyon 783 bin 636 TL olmak üzere toplamda 1 milyar 860 milyon 55 bin 602 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 40’dır” dedi.

Toplantı, projeler hakkında yapılan sunum ve taleplerle son buldu.

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