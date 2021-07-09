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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tonluk tosunlar alıcılarını bekliyor Tosun Paşa’yı alana bir de düve hediye ediyor

İHA

Tonluk tosunlar alıcılarını bekliyor Tosun Paşa’yı alana bir de düve hediye ediyor

Bingöl’de 1 tonun üzerinde tosunları bulunan besici Burhan Abat, 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki Tosun Paşa ismini verdiği ve 30 bin TL’ye satışa çıkardığı tosunu alacak olan vatandaşa bir de düve hediye edeceğini söyledi.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Canlı Hayvan Pazarlarındaki kurbanlıklar da görücüye çıkmaya başladı. Merkez Simani Mahallesi’nde bulunan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Canlı Hayvan Pazarında bulunan tosunlar da alıcılarını beklemeye başladı. 20 yıldır hayvancılık ile uğraşan Burhan Abat, 1 tonun üzerinde bulunan ve fiyatları 25 ile 30 bin TL arasında olan 3 adet tosununu kurban almak isteyenler için satışa çıkardı. 1 ton 300 kilogram ağırlığında olana Tosun Paşa, 1 ton 200 kilo olana Kral ve 1 ton olan Mercan adını verdiği tosunları satışa çıkaran besici Abat, Tosun Paşa'yı alan müşteriye hediye olarak da düve vereceğini söyledi.
Satışların bu sene pandemi nedeniyle yavaşladığını söyleyen besici Abat, tosunlarını Kurban Bayramı'na hazırladığını kaydetti. Besici Abat, “Her sene Kurban Bayramı'na hazırlık yapıyoruz, büyükbaş ve küçükbaş besliyoruz. Bu sene pandemiden dolayı satışlarımız ağır geçiyor. İnşallah bayrama yakın düzelir. 3 tane büyükbaş hayvanım var. Tosun Paşa, Kral ve Mercan. Tosun Paşa olan 1 ton 300 kilo, Kral 1 ton 200 kilo ve Mercan da 1 tonun üzerinde. Bu sene işte bu tosunları Kurban Bayramı'na hazırladık” dedi.
Her bir tosunun günde 13 kilogram kadar yem tükettiğini söyleyen besici Abat, bu sene tosunu alana bir de düve hediye edeceğini belirtti. Abat, “Günlük 3 öğün yem veriyorum. Hayvan başı günde 13 kilogram arpa veriyorum. Tosun Paşa'yı alan vatandaşa bir düve hediye etmeyi düşünüyorum. Fiyatı da 30 bin liradır. Kral’ın fiyatı 27 bin TL, Mercan’a da 25 TL fiyat vermişiz. Hediye düşünüyoruz nedeni ise maliyetleri yüksektir. Yem ve arpa fiyatları oldukça yüksektir. İnşallah Kurban bu sene iyi geçer üçünü de satarız. Umudumuz, bu sene satışlarımızın iyi olmasıdır. Elimizdeki hayvanları bitirmemizdir, inşallah da bitiririz” şeklinde konuştu.

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