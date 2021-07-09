Anız yangını buğday tarlasına sıçramadan söndürüldü

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Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle buğday tarlalarına sıçramadan söndürüldü.

Olay, Genç ilçesi Çayağzı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tarladaki anızlar yanmaya başladı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, anız yangınını buğday tarlasına ulaşmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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