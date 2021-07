Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Bahadır, “2021 yılının ilk 6 ayında 51 milyon TL tarımsal destek verildi”

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, “2021 yılının sadece ilk yarısında bu rakamın üzerine çıkılarak 51 milyon 42 bin 67 TL destek verildi” dedi.

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, 2021 yılının ilk 6 aylık dönemini değerlendirdi. Bahadır, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal üretimin güvence altına alınması ve üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla tarımsal üretim desteklerinin her yıl artarak devam ettiğini belirtti.

2021 yılının Bingöl için fırsat yılı olduğunu vurgulayan İl Müdürü Burhan Bahadır, “2021 yılı pandemi süreci ve yaşanan kuraklık nedeniyle kötü seyreden bir yıl olsa da Bingöl için fırsatlar yılı olmaktadır. Bakanlığımız tarafından tarıma verilen destek ve hibelerde son yıllarda ciddi artışlar yaşanmaktadır. Destekleme birim ödemelerindeki artışların yanında yeni destekleme kalemleriyle de bakanlığımız her daim çiftçimizin yanında olduğunu, üretimin devamlılığının sağlanması için de destek olmaya devam edeceğini göstermektedir. Hayvancılık desteklemeleri olarak, küçükbaş yetiştiriciliğinde son yıllarda, anaç koyunkeçi desteği, çoban desteği ve halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı desteğine ilave olarak sürü büyütme desteği, yem desteği, göçer desteği gibi yeni desteklemeler verilmeye başlanmıştır. Bunun yanında büyükbaş hayvancılık destekleri olarak buzağı desteği, çiğ süt desteği, hastalıktan ari işletme desteği, anaç manda ve malak desteği, kırmızı et desteği, yem desteği, tazminatlı hayvan hastalıkları ve atık desteği gibi desteklemeler devam etmektedir” diye konuştu.

Bingöl’e 2019 yılında 41 milyon TL destek verildiğini anımsatan Bahadır, “Daha önce ilimizde üretimi yapılmayan ipek böceği, alabalık gibi ürünlerin üretimini ilk kez gerçekleştirdik. İlimizin yem bitkisi ekiliş oranını ciddi oranda artırdık. 2019 yılında toplamda ilimizde tarıma 41 milyon 326 bin 498 TL destekleme yapılmışken, 2021 yılının sadece ilk yarısında bu rakamın üzerine çıkılarak 51 milyon 42 bin 67 TL destekleme verilmiştir. İnşallah 2021 yılsonunda verilen toplam destek miktarı 100 milyon TL’nin üzerine çıkacaktır” şeklinde konuştu.

