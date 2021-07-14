Bingöl'de TYP kapsamında istihdam edilen 533 kişiye 13 milyon lira ödeme yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de TYP kapsamında istihdam edilen 533 kişiye 13 milyon lira ödeme yapıldı

İHA

Bingöl'de TYP kapsamında istihdam edilen 533 kişiye 13 milyon lira ödeme yapıldı

Bingöl’de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında konuşan İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 533 kişinin istihdam edildiğini belirterek, 13 milyon 143 bin 954 lira ödeme yapıldığını söyledi.
Bingöl’de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2021 yılı 3. olağan toplantısı Vali Yardımcısı Fatih Kaya başkanlığında Bingöl İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Yardımcı Kaya, toplantıda ihtiyaç duyulan mesleklerin belirlenmesi, işverenlerin talep ettiği mesleki eğitim programlarının planlanması, işgücü piyasasının ihtiyaçlarının planlanması, engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma proje taleplerinin değerlendirilmesi konularında, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığını ifade etti.
Çalışmalar hakkında bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler ise, "İl Müdürlüğümüzce toplam 2 bin 44 kişi işe yerleştirilmiştir. 6 bin 539 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmiştir. Bin 63 işyeri yüz yüze ziyaret edilerek kurumsal hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir. İşverenlere, öğrencilere ve işsizlere yönelik olarak toplam 33 grup çalışması yapılarak kurum hizmetlerimiz, iş arama işe yerleştirme süreci ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. 533 kişi TYP kapsamında olup 13 milyon 143 bin 954 lira, mesleki eğitim kurslarından 740 kişi faydalanmış olup 2 milyon 281 bin 285 lira, işbaşı eğitim programlarından 331 kişi faydalanmış olup 3 milyon 79 bin 862 lira, engelli ve eski hükümlü hibe destek proje kapsamında 9 engelli ve 1 eski hükümlü olmak üzere 10 kişiye 657 bin 546 lira, kısa çalışma ödeneği hak eden bin 208 kişiye 8 milyon 544 bin 911 lira, nakdi ücret desteği hak eden 4 bin 952 kişiye 30 milyon 459 bin 504 lira, işsizlik ödeneği hak eden bin 540 kişiye 6 milyon 889 bin 882 lira, ocak temmuz ayları arasında programlara toplam 65 milyon 56 bin 944 lira ödeme yapılmıştır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz gazileri 'O geceyi' anlattı Mehmet Akif Özdemir: "O günün üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen üzerimizdeki etkisi hala geçmedi" Onur Asutay: "Bu halk pet şişeyle bombalara karşı geldi"
YEREL HABERLER 15 Temmuz gazileri 'O geceyi' anlattı Mehmet Akif ...
Yedisu ilçesindeki Fatih Tepesi’ne ay yıldız figürü işlendi
YEREL HABERLER Yedisu ilçesindeki Fatih Tepesi’ne ay yıldız figürü ...
Bingöl'de boynundan bıçaklanan Muhammet, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bingöl'de boynundan bıçaklanan Muhammet, ağır ...
Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve ...