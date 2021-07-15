Bingöl'de, 15 Temmuz şehitleri anıldı



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte şehitler anıldı.

Bingöl Valiliği'nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vali Kadir Ekinci, beraberindeki Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ercan Aygündüz, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ile birlikte şehitlik anıtını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Programda konuşan Vali Ekinci, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı milletin asil direniş gösterdiğini söyleyerek, "Tarih boyunca zincire vurulmayı reddeden, bağımsızlık ve özgürlük karakterimdir diyen bu aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde duruşunu her zaman olduğu gibi ortaya koymuş ve 'millet iradesi geçilemez, Türkiye geçilemez' demiştir. 15 Temmuz herhangi bir gün değildir. Bugün darbelerin tarihinin değiştiği, direniş sosyolojisinin yenilendiği ve millete rağmen darbelerin başarılı olmayacağının altının çizildiği özel bir gündür" dedi.

Şehitleri anma programının ardından Vali Ekinci ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisini ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-07-15 15:11:11



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