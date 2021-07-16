Bingöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenle kutlandı

Bingöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla program düzenlendi.



Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde program düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Direniş Meydanı'na gelen vatandaşlar, hem şehitleri andı, hem de hainlere lanet okudu. 5 yıl önce bugün bu milletin geleceğine, hayallerine ve umutlarına hainler tarafından pranga vurulmak istendiğini anımsatan Vali Kadir Ekinci, “5 yıl önce bu milletin silahlarıyla silahlanmış FETÖ’cü bir grup hain, istiklal ve istikbalimize darbe vurmak, Türkiye’yi bölüp, parçalamak, ülkemizi terör örgütlerinin barınağı haline getirmek ve uluslararası müdahalelere müsait kılmak için darbe girişiminde bulunmuştu. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze, geleceğimize pranga vurulmak istenmiş, milletimizin vergileriyle alınan tanklarımız, uçaklarımız ve helikopterlerimiz, kahraman ordumuzun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halkımıza çevrilmişti. Belki de milli mücadele yıllarda dahi bu millete yapılmayan alçaklık, bizdenmiş gibi görünler eliyle aziz milletimize reva görülmüştü. Hamdolsun ki Cenabı Allah’ın lütfu ve Cumhurbaşkanımızın üstün liderliğiyle harekete geçen milletimiz, kadını erkeği, genci ve yaşlısıyla, tankın, uçağın ve helikopterlerin karşısına dikilmiştir. FETÖ terör örgütünün hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi, aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlılığıyla engellenmiş, milletimiz o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir” dedi.



Programa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Ercan Aygündüz, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, 15 Temmuz gazileri Onur Asutay ve Mehmet Akif Özdemir, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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