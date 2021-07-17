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Bingöl’de öğrenciler, pandeminin stresini kanoyla kürek çekerek attı Öğrenciden Bakan Ziya Selçuk’a kano daveti: "Buradan Ziya öğretmenime sesleniyorum, sizi de Bingöl’e kano yapmaya bekliyorum, umarım gelirsiniz"

İHA

Bingöl’de öğrenciler, pandeminin stresini kanoyla kürek çekerek attı Öğrenciden Bakan Ziya Selçuk’a kano daveti: "Buradan Ziya öğretmenime sesleniyorum, sizi de Bingöl’e kano yapmaya bekliyorum, umarım gelirsiniz"

Milli Eğitim Bakanlığının 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında Bingöl’ün Genç ilçesi Murat Nehri üzerinde düzenlenen kano etkinliğine katılan öğrenciler, hem pandeminin stresini üzerlerinden atmaya çalıştı hem de kanoyla kürek çekerek suyun tadını doyasıya çıkardı. Etkinliğe katılanlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u Bingöl'e birlikte kanoya binmeye davet etti.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve 5 Temmuz31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında, kent genelinde öğrenciler çeşitli bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetlerden yararlanmaya devam ediyor. Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Bingöl Belediyesine bağlı tesis ve merkezlerinde öğrenciler için etkinlikler düzenleniyor. Yine bu program kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kano etkinliği düzenlendi ve ilk etapta 12 öğrenci etkinliğe katılım gösterdi. İlçedeki Murat Nehrinde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve ilçe şube müdürleri de katıldı. Kano etkinliğinin periyodik olarak devam edeceği bildirilirken, öğrenciler pandeminin stresini kanoyla kürek çekerek üzerlerinden atmaya çalıştı.

"Kendimize bayram hediyesi verelim dedik"
Kano etkinliğinde öğrencilere eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, telafi programı kapsamında il genelinde bin 70 alanda kurs açtıklarını söyledi. Güney, "Pandeminin olumsuz etkilerinden çocuklarımızı arındırmak adına yaz boyu sosyal, sportif, kültürel, bilimsel gibi birçok alanda 'Telafide Ben de Varım' programını başlatmış olduk. Bugün de Bingöl’ün Genç ilçesindeyiz ve kano sporuyla ilgili bir çalışma yaptık. Kano sporu bölgemizde yeni yeni tanınan bir spor. İlk planlama da bugün 12 öğrencimiz bu sporla tanışmış oldu, çok güzel bir performans sergiledik ve ben de dahil oldum buna. Kendimize bir bayram hediyesi verelim istedik. Sayın Bakanımıza bize böyle bir imkanı verdiği için çok teşekkür ederim. Böyle bir programın hamisi olduğu için mutluyuz. Bugün 12 öğrencimiz bu programa iştirak etti bundan sonra da 48 öğrencimiz bu programa katılmak için sırada bekliyor" dedi.

Öğrenciden Bakan Selçuk’a kano daveti
Arkadaşlarıyla kano yaparak eğlenen öğrenci Ecrin Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u Bingöl'e kano yapmaya davet etti. Kaya, "Bugün sınıf arkadaşlarım ve öğretmenlerimle kanoya geldik, gerçekten çok güzeldi, çok eğlendik. Tabi biraz düşmeler oldu. Bunda emeği geçen Ziya öğretmenime ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Buradan Ziya öğretmenime sesleniyorum, sizi de Bingöl’e kano yapmaya bekliyorum, umarım gelirsiniz" diyerek çağrıda bulundu.
Program kapsamında düzenlenen kano etkinliğe katılan öğrenci Taha Kaya, ilk kez kanoya bindiğini söyledi. Taha Kaya, "Bugün ‘Telafide Ben de Varım’ eğitimi kapsamında kano yaptık. Ben de vardım bu etkinlikte, çok güzeldi. İlk defa kanoyla tanıştım. Çok heyecanlı vakit geçirdik. Bu projede emeği geçen Ziya öğretmenim ve herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Öğrenciler Muammer Yanık ise "Pandemi olduğu için okula gidemedik. İl Milli Eğitim Müdürü de telafi için bizleri kanoya getirdi. Çok güzel vakit geçirdik, eğlendik" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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