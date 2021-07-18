Bingöl'de anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan anız ve örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Tarlabaşı köyü Yağmurlu mezrasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı mezradaki anızlar ve örtü yanmaya başladı. Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme İl Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yangını ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.