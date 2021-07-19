Solhan’da berberlerde arefe günü yoğunluğu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde ilçedeki berberlerde yoğunluk arttı.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’ün Solhan ilçesinde de birçok işletmede Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Pandemi döneminde uzun bir süre kapalı kalan berberler tam normalleşmeye geçilmesiyle eski günlerine döndü. 1 Temmuz itibariyle normal çalışma sistemine geçen berberlerde Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı. İlçedeki birçok kuaför ve berberde vatandaşlar randevu alarak pandemi kurallarına göre tıraş oluyor.
Geçtiğimiz yıl kısıtlamalar nedeniyle kapalı olan berber sahipleri, bu yıl kısıtlama olmamasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.