Şehitler bayramda unutulmadı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri şehit ailelerini ziyaret etti.

Solhan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 1993 yılında şehit olan güvenlik korucu Sait ve Emin Yıldız kardeşlerin ailesi evlerinde ziyaret edilip bayramlaşmadan sonra ilçe kabristanında bulunan mezarları ziyaret edilerek dualar okundu. Ardından; 2017 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütleriyle üs bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan şehit sözleşmeli er Ersin Özyurt’un ailesi Murat köyü Alak mezrasında ziyaret edildi. Yapılan ziyaretin ardından aile ile beraber şehidin kabrine gidilerek dualar okundu. Şehit Güvenlik Korucusu Sait Yıldız’ın oğlu Nurettin Yıldız, “Babam yaklaşık 28 yıl önce bir çatışmada şehit oldu. Her zaman mezarına geliyoruz ama bayram tadı görmüyoruz. Öncesinden de Yeşilova barakalarında terör baskınında bir amcam şehit olmuştu. Aynı çatışmada eşi ve bir çocuğu yaralandı” şeklinde konuştu.

Yıldız’a eşlik eden Solhan Sosyal Hizmetler Müdürü Seyfettin Özdemir, kurum olarak her bayram olduğu gibi bu bayramda şehit yakınları ve kabirlerini ziyaret ettiklerini söyledi. Özdemir, "Cumhurbaşkanımız, bakanımız, valimiz ve kaymakamımızın selamlarını iletiyoruz. Yalnız olmadıklarını ve devletin her zaman yanlarında olduklarını anlatıyoruz, yanlarındayız. İlçemizdeki bütün şehit kabirlerini tüm kurumlarımızın işbirliği içerisinde ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bayramın ilk üç gününde ilçemizdeki yaklaşık 30 şehit kabrini ziyaret ediyoruz. Hepsini bire bir ziyaret ederek dualar ediyoruz” diye konuştu.

Alak mezrasında şehit Özyurt’un aile ve kabir ziyaretinde şehidin kız kardeşi Fatma Özyurt, “Ağabeyim 2017 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesinde çatışmada şehit oldu. Ağabeyimsiz bu 8’inci bayram geçiriyoruz. Bayramlarda yanımızda olmanızı çok istiyoruz. Ağabeyim olmazsa bile en azından ağabeyim arkasında çok güzel insanlar bıraktığını görmek isteriz. Belki ağabeyimin yerini tutamazlar ama en azında arkamızdaki ağabeylerimiz ve destekçilerimizin olduğunu bilelim. Annem ve babam bu konuda çok sorun yaşıyorlar. Evet ağabeyimin arkadaşları var geliyorlar çok şükür ama siz değerli büyüklerimizden de bunu görmeyi çok isteriz. İçimizdeki duyguları anlatamayız, çok zor. Annem ve babam bu acıyla konuşamıyorlar olabilir ama ben elimden geldiği kadar onların duygularını tarif etmeye çalışacağım. Sizden istediğim tek şey anne ve babamın yanında olmanız. Özellikle son günlerde hep yanımızda olan Sosyal Hizmetler Müdürü Seyfettin Özdemir'e huzurunuzda çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şehit Ersin Özyurt’un annesi Asliye Özyurt ise, 8 bayramdır Ersin'in aralarında olmadığını ve oğlunu çok özlediğini söyledi.

