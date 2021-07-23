Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bingöl iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, BingölGenç Karayolu’nun 7’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile 12 AK 021 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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