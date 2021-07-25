Karlıova Belediye Başkanı Covid-19’a yakalandı

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Bingöl'ün Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl’ün korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.

Rahatsızlanan Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl hastaneye başvurdu. Burada Başkan Bingöl’ün Covid19 testi pozitif çıktı. Bingöl’ün tedavisinin evde sürdüğü öğrenilirken, Başkan Veysi Bingöl’ün testinin pozitif çıktığını duyan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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