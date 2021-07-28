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"Burada ürün alamazsın" söylemlerine kulak asmadı, 30 yıldır ekim yapılmayan alana silajlık mısır ekti Bingöl'de yaşayan 29 yaşındaki Ömer Katkay, 30 yıldır ekim yapılmayan araziye mısır ekti Yüzde 50 destekli tohumu 100 dönümlük tarlaya eken Katkay, hasat döneminde 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor

İHA

"Burada ürün alamazsın" söylemlerine kulak asmadı, 30 yıldır ekim yapılmayan alana silajlık mısır ekti Bingöl'de yaşayan 29 yaşındaki Ömer Katkay, 30 yıldır ekim yapılmayan araziye mısır ekti Yüzde 50 destekli tohumu 100 dönümlük tarlaya eken Katkay, hasat döneminde 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor

Bingöl’de elektrik ve inşaat işiyle uğraşan 29 yaşındaki genç, devlet desteğiyle 30 yıldır ekim yapılmayan 100 dönümlük alana silajlık mısır ekti. Genç çiftçi, bu yıl ilk defa ekimini yaptığı mısırdan yaklaşık 200 bin lira kazanç almayı hedefliyor.
Bingöl’de yıllardır elektrik ve inşaat işleriyle uğraşan 29 yaşındaki Ömer Katkay, bu işlerin yanı sıra tarım ile de uğraşmaya karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının genç çiftçilere verdiği destekleri araştıran Katkay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden bilgi aldıktan sonra silajlık mısır ekimi yapmaya karar verdi. Bingöl Genç karayolunun 9’uncu kilometresinde bulunan Çayağzı mevkiinde arazi kiralayarak ekim yapmaya karar veren genç, 30 yıldır ekim yapılmayan 100 dönümlük araziyi mısır ekerek yeniden canlandırdı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı yüzde 50 hibe destekli tohumu tarlaya eken Katkay, "Ekemezsin, burada ürün alamazsın" sözlerine rağmen pes etmeyerek ekimi yaptı. Katkay, yaklaşık 3 aydır sulamasını özenle yaptığı silajlık mısırların boyu 2 metreye yaklaştı.

Devletten yüzde 50 destek aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere tarım ve hayvancılık üzerine verdiği çağrıya uyduğunu belirten Katkay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yüzde 50 hibe ile aldığı tohumları 100 dönümlük alana ektiğini söyledi. Katkay, "13 yaşından beri ailemle birlikte inşaat ve elektrik işiyle uğraşmaktayım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere vurguladığı çağrıyı dinledik. Genç girişimcilik üzerine tarım ve hayvancılıkta ne yapabiliriz düşüncesiyle, Tarım ve Orman Bakanlığımızın hibe destekleriyle ilgilenmek amacıyla müdürlüğümüze başvuruda bulunduk. Bunun üzerine silajlık mısır ekiminin bizim arazilere uygun olduğunu belirledik. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden yüzde 50 hibe destekli silajlık mısır tohumu alımı yaptık" dedi.

"200 bin liraya yakın bir kazanç hedefimiz var"
Araziyi kiralarken "Ekemezsin, burada ürün alamazsın" sözlerine de kulak asmadığını ifade eden Katkay, "Köyümüzde yıllardır ekilmeyen arazilerimiz vardı. Bunları değerlendirmek için 100 dönüm bir arazi kiraladık. Bu arazi kiralama esnasında, 'Ekemezsin, burada ürün alamazsın' gibi bazı söylemler oldu. Biz bunları tabi dikkate almadan bu işe girdik. Makine ve ekipmanımızı burada bulamadık, sıkıntısını yaşadık. Konya’dan buraya santrafiş sulama motoru getirdik. Burada traktörümüze bağlayarak 100 dönüm alan üzerinde silajlık mısır ekimimizi yaptık ve gayet güzel bir verim de aldık" diye konuştu.
Ekimi yaptığı mısırdan yaklaşık 200 bin lira kazanç elde etmeyi hedeflediğini dile getiren Katkay, "Hasat zamanına yaklaşık 40 gün gibi bir süre kaldı. Bu süre sonunda Allah nasip ederse 600 tona yakın bir silajlık mısır hedefimiz var. Bu 600 tonluk silajlık mısırdan 3040 bin liralık bir masrafla 200 bin liraya yakın bir kazanç hedefimiz var" şeklinde konuştu.

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