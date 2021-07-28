Bingöl’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.27'de merkez üstü Kiğı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsınstının derinliği 12 kilometre olarak belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.