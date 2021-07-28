Bingöl Valisi Ekinci: "Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu değil"

Bingöl Valisi Kadri Ekinci, merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar kendilerine yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 15.27’de derinliği 12 kilometre olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçe merkezi ve köylerde hissedildi. Deprem sonra İHA muhabirine değerlendirmede bulunan Vali Kadir Ekinci, “Deprem dolayısıyla şuana kadar yansıyan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil” dedi.

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