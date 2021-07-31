Bingöl’de köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor

Bingöl’deki mobil aşı ekiplerince köylerde aşılanma çalışmaları devam ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kent merkezi haricinde ilçe ve bağlı köylerde mobil aşı ekipleri, hem aşılama yapıyor hem de aşı olmayanları ikna edip çalışmaları sürdürüyor. Öte yandan kent merkezinde kurulan mobil aşı uygulamasında da aşılamalar devam ederken, 85 yaşındaki bir vatandaş da uygulama noktasına gelerek aşı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “85 yaşındaki vatandaş bugün mobil aşı uygulama noktasına gelerek aşısını yaptırdı. Duyarlılığından ötürü teşekkür eder, herkesi aşı olmaya davet ederiz" denildi.

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