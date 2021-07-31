Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, korona virüse yakalandı

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Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.

Rahatsızlanan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, hastaneye başvurdu. Burada Başkan Arıkan'ın Covid19 testi pozitif çıktı. Başkan Arıkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.

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