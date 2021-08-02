Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Aziz ÖNAL/GENÇ-BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL´ün Genç ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen köpek, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kültür Mahallesi´nde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen köpeğin sesini duyanlar, binayı kontrol etti. Mahsur kalan köpeği fark eden mahalleli, kendi imkanlarıyla kurtaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerin çalışmasıyla köpek kurtarıldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından köpek, tekrar sokağa bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-08-02 16:17:06
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