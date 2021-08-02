Taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL'de taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Muş kara yolu Temel Yapı mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen taksi ile karşı yönden gelen 21 FH 208 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada takside bulunanlar yara almadan kurtulurken, otomobilde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-08-02 16:39:02
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