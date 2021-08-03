Cami kubbesinde ayağı zincire takılan leylek kurtarıldı

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Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde cami kubbesindeki zincire ayağı takılan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi´ndeki Bilal-i Habeş Camisi´nin kubbesindeki yuvaya yakın olan zincire ayağı takılan leyleği görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ekip, merdivenle kubbeye çıkarak, leyleği kurtardı. Leylek, sağlık kontrolünün ardından tekrar bulunduğu bölgeye bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2021-08-03 10:03:37



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