Bingöl’de anne kumru, balkondaki piknik tüpü üzerine yuva yapıp yumurtalarını bıraktı

Bingöl’ün Ilıcalar beldesinde bir kumru, evin balkonundaki piknik tüpüne yuva yapıp yumurtalarını bıraktı.
Bingöl’ün Ilıcalar beldesinde ikamet eden Abdulbaki Korkut, yazlık evinden gelerek kış aylarında kaldığı evini kontrol etmek istedi. Balkona giden Korkut, piknik tüpü üzerinde bir kumrunun yuva yapıp, yumurtalarını bıraktığı gördü. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Korkut, kumru yavrularının yumurtadan çıkıp uçmasıyla eve tam anlamıyla geri döneceklerini söyledi.
Korkut, kumruların her yıl evine veya iş yerine yuva yaptığını sözlerine ekledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.