Bingöl’de gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

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Bingöl Valiliği, sosyal medya üzerinden PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünü destekleyici, övücü, provokatif paylaşımları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ve ilçelerinde olabilecek eylem ve provokasyonların engellenmesine ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye çalışmaları neticesinde sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünü destekleyici, övücü, provokatif paylaşımları tespit edilen E.K., C.T., G.D., A.G. ve S.T. isimli şahıslar ile ilgili; Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Büro Savcısının talimatlarına istinaden 06 Ağustos 2021 günü sabah saatlerinde yakalanmış, şüpheli şahısların gerekli tahkikat işlemleri tamamlanıp ifadeleri alındıktan sonra TEM Şube Müdürlüğünden serbest bırakılmışlardır” denildi.

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