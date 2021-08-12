Bingöl’de orman yangını büyümeden söndürüldü

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Bingöl merkeze bağlı bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin yanı sıra vatandaşlar ve jandarmanın da desteğiyle büyümeden söndürüldü.



Yangın, merkeze bağlı Dışbudak köyündeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri fark eden yöre sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 14 personel sevk edildi. Yöre halkı ve jandarmanın da desteğiyle ekipler, orman yangınını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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