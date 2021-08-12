Bingöl´de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL Merkeze bağlı Dışbudak köyünde çıkan orman yangını, orman ekipleri ve jandarmanın desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dışbudak köyündeki ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığını fark eden köylüler durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı bölgeye 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 14 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni konusunda araştırma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-08-12 23:08:57



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