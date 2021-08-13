Bingöl'de, köyde çıkan yangın söndürüldü

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Sarısaman köyünde çıkan orman yangını, ekipler ve vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarısaman köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 7 personel sevk edildi. Orman işçileri ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da desteğiyle yangın büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2021-08-13 23:31:54
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