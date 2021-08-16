Aşı çalışmaları sonuç verdi, Bingöl'ün rengi kırmızıdan turuncuya döndü



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL merkezi ile ilçelerde oluşturulan noktalarda kurulan çadırlarda ve köylerde mobil ekiplerin aşı çalışmalarıyla günlük 5 bin kişiye Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı. Geçen hafta aşılanma yüzdesi tablosunda kırmızı renkte yer alan Bingöl, bu çalışmaların sonucunda yüzde 55,4'lük oranla turuncuya döndü.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri aşılama çalışmalarına hız verdi. Genç Caddesi Dörtyol mevkisinde kurulan aşı çadırında, halka Covid-19 aşısı yapıldı. İlçe ve köylerde aşılama çalışması yapan mobil aşı ekipleri, aşılanma yüzdesi kırmızı renkte olan Bingöl'ü bu hafta yüzde 55,4 ile turuncu renge taşıdı. İl genelinde toplamda 190 bin 893 doz aşı yapılırken, bunlardan 109 bin 305'i birinci, 70 bin 338'inin ise ikinci doz olduğu belirtildi. Ekiplerin günlük yaklaşık 5 bin kişiyi aşıladığı öğrenildi.

'AŞIYLA SALGININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ'

Filyasyon ve aşı ekibinde çalışan Esra Kılıç, "Bayramdan sonra aşılama noktalarımızda ciddi bir rağbet oldu. Halkımızın bilinçlenmesi ve bizlerin çabalarıyla aşı yapılanların sayıları baya arttı" dedi. Kılıç, salgınla mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Aşı yapılanlardan sonra vakalarımızda ciddi azalmalar oldu. Bingöl ilimiz kırmızıdan, turuncu kategoriye geçti. Yüzde 55´i aştık şu anda hızla aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Merkezde aşı çadırlarımız ve aşı uygulama noktalarımız var. Aynı zamanda aile hekimliklerimizde aşı uygulamalarımız devam ediyor. Köylerde ise aşı mobil ekiplerimiz var. Bugüne kadar ilimizin bütün köylerini dolaşıp vatandaşlarımıza aşı uygulaması yaptık. Bu salgınla mücadelemiz devam edecektir. İnşallah aşıyla bu salgının önüne geçeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-08-16 11:50:48



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