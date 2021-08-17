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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendi ektiği sebzeleri 15 yıldır yol kenarındaki tezgahında satıyor

İHA

Kendi ektiği sebzeleri 15 yıldır yol kenarındaki tezgahında satıyor

Bingöl’de 15 yıldır çeşitli yerlerde tarla kiralayarak ekimini yaptığı ürünleri yol kenarına kurduğu tezgahta satan 66 yaşındaki Ahmet Güç, geçimini bu şekilde sağlıyor.
Bingöl merkez Ilıcalar beldesine bağlı İçpınar Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Güç, 15 yıldır çeşitli yerlerde tarla kiralayarak kendi elleriyle ekimini yaptığı sebze, karpuz ve kavunları 'Tarladan halka' sloganıyla yol kenarına kurduğu tezgahta satıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından kırsal kesimlerde sulu tarımın gelişmesi, içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yaptırılan ve geçen yıl faaliyete geçen Ilıcalar Göletinin gelmesiyle, iki yıldır kendi köyündeki tarlada ekim yapan Güç, kuraklığa rağmen iyi bir verim aldı. Her gün sabah 05.00 sıralarında kuzenleriyle tarlaya giderek taze ürünleri toplayan Güç, yaşına rağmen 35 derece sıcaklığın altında hasat yapıp, yol kenarındaki tezgaha getiriyor.

''Gölet sayesinde kendi köyümde üretim yapıyorum''
Sebze, kavun ve karpuzları piyasanın altında satarak geçimini sağlayan Güç, gölet sayesinde kendi köylerinde üretim yaptıklarını söyledi. Güç, ''15 senedir sebzecilik yapıyorum. Tarla kiralıyorum, ekiyorum. Şimdi devlet bize gölet yapmış kendi köyümüzde sebze üretiyoruz. Sabah saat 05.30’da kalkıyoruz, sulama yapıyoruz. Koparma yapıyoruz ve getirip bu tezgahta yol kenarında satıyoruz. Domatesin kilosu 2,5 lira, biberin kilosu 3 lira, patlıcanın kilosu 2 lira, kavunun kilosu 2,5 lira ve karpuzun kilosu 1,5 liradır” dedi.
15 yıldır kurduğu tezgahtan 10 kişinin ekmek yediğini belirten Güç, kuraklığa rağmen verimin bu yıl iyi olduğunu söyledi. Güç, “Biz en az 10 kişi bu tezgahtan ekmek yiyoruz. Teyze çocuklarım var onlar da benimle beraberdir. 15 senedir ben bu işi yapıyorum. Gerçi bu sene biraz kuraklık oldu ama suyumuz, göletimiz şu anda yeterlidir. Verimimiz de güzeldi, organiktir. Allah razı olsun millet de gelip alıp götürüyor. 35 derece sıcağın altında çok şükür gidip çalışabiliyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Üretim yapılması konusunda da çağrıda bulunan Güç, "Benim 70’e yakın yaşım var, Allah’a çok şükür gidip çalışıyoruz, koparıp burada satıyoruz. Ben herkese tavsiye ediyorum, evinde ve kahvede oturmasın” şeklinde konuştu.

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