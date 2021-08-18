Bingöl’de 225 bin kök kenevir ve 95 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı

Bingöl’de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 225 bin kök kenevir ve 95 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair bilgi elde edildiği kaydedildi. Açıklamada, ''17 Ağustos 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tarla içerisinde yapılan aramada 12 farklı noktada toplam 225 bin kök kenevir bitkisi, 95 kilogram kubar esrar maddesi, 1 adet av tüfeği ve 1 adet su pompası ele geçirilmiş, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınmıştır” denildi.

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