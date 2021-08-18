Bingöl'den Kastamonu'ya psikososyal destek ekibi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli 4 kişilik psikososyal destek ekibi, selden etkilenen Kastamonu'ya gitti.
Selin vurduğu Kastamonu'da arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, selden etkilenen ailelere psikolojik destek vermek amacıyla Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´nde görevli 4 kişilik psikososyal destek ekibi, Kastamonu´ya hareket etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "Ekibimiz, selden etkilenen vatandaşlarımızın en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla aileler ile birebir görüşerek ihtiyaçlarını tespit etmek ve psikolojik yardım sağlamak için yola çıktı. Bölgede yaşanan sel olaylarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi afetin her türlüsünden korusun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-08-18 17:25:14
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