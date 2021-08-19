Bingöl’de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı

İHA

Bingöl’de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı

Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin adet yavru sazan bırakıldı.
Elazığ’ın Keban ilçesinde Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen sazan yavruları, baraj ve göllere bırakılmak üzere Bingöl dahil 18 kente gönderildi. Bingöl’e ulaşan yavru sazanlar Aşağı Kaleköy baraj gölü, Yukarı kaleköy baraj gölü, Kiğı baraj gölü, Beyhan baraj gölü, Gülbahar baraj gölü, Karlıova kale göleti, Çaytepe göleti, Gayt baraj gölü, Özlüce baraj gölü, Pembelik baraj gölü, Servi göleti ve Ördekler gölüne bırakıldı.
Aşağı kaleköy baraj gölünde düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nuri Yılmaz, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır katıldı.
Yavru sazanlarının baraja bırakılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nuri Yılmaz, bu yıl 50 milyon civarında sazan balığı üretimi yaptıklarını belirtti. Yılmaz, "Bu sene 50 milyon civarında bir sazan balığı yavrusu ürettik. İlki Elazığ’da başlatmak üzere 18 ilimize dağıtımını gerçekleştirdik. Bugün de burada 1 milyon 200 bin civarında Bingöl ilinde bulunan su kaynaklarının balıklandırılmasını gerçekleştiriyoruz. Balıklandırmadaki asıl amacımız, bu bölgede yaşayan insanların hem geçim kaynağını hem burada bir istihdam oluşturulması hem spor yapma amacıyla bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında tabi su ürünleri ülkemiz için çok önemli. Çünkü bu bölgede yaşayan insanlar, avcılıkla uğraşanlar bu kaynaklardan geçimini sağlamaktadır" dedi.

12 noktaya 1 milyon 200 bin adet yavru bırakıldı
Kent genelindeki baraj ve göletlere yavru sazanların bırakıldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, amaçlarının hem istihdamın arttırılmasını hem de sportif avcılığın yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Bahadır, “Bakanlığımız tarafından su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında bugün ilimizde 12 noktaya 1 milyon 200 bin adet yavru sazan balığımızı bıraktık. Bu sazan balıklarımız Elazığ ilimiz Keban Su ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından üretilmiş olup, ilimize tahsis edilmiştir. Balıklarımızın bırakılmasıyla birlikte ana hedefimiz, doğal stoklarımız ıslahı, kapasitenin arttırılması, zenginleştirilmesi. Yine bunun yanında balık popülasyonunun artırılarak su ürünlerinin istisaririnin sağlanması, sportif amaçlı avcılığın geliştirilmesi, biyolojik koruma gibi faydalar sağlanmış olacaktır. Bingöl ilimizde de bugün 12 noktamızda bu balıklandırma çalışması yapıldı. İlimiz genelinde 2021 yılında Yukarı Kaleköy, Özlüce ve Kiğı baraj göllerimizin bulunduğu yerlerde 3 adet su ürünleri kooperatif kurulumunu gerçekleştirmiş olduk. Bu şekilde de yetiştiricilik yapılarak istihdamında bu alanlarda geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. İlimiz son dönemlerde su ürünleri yetiştiriciliği açısından bir ivme kazanmış durumda. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmaların da sonuç vermesiyle birlikte avcılık anlamında da bu ivmeyi yakalamış olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'den Kastamonu'ya psikososyal destek ekibi
YEREL HABERLER Bingöl'den Kastamonu'ya psikososyal destek ekibi
Vali Ekinci: Bingöl'de koronavirüsten 8 ayda 49 kişi öldü
YEREL HABERLER Vali Ekinci: Bingöl'de koronavirüsten 8 ayda 49 kişi ...
Bingöl Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı
YEREL HABERLER Bingöl Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı
Vali Ekinci, aşı uygulama noktasında vatandaşlarla bir araya geldi Bingöl Valisi Kadir Ekinci: “Bingöl’de 49 kişi virüsten hayatını kaybetti, ölümlerin yüzde 99’u ya aşı olmamış ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor”
YEREL HABERLER Vali Ekinci, aşı uygulama noktasında vatandaşlarla ...
Bingöl´de 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl´de 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl’de 225 bin kök kenevir ve 95 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bingöl’de 225 bin kök kenevir ve 95 kilo esrar ele ...
Kendi ektiği sebzeleri 15 yıldır yol kenarındaki tezgahında satıyor
YEREL HABERLER Kendi ektiği sebzeleri 15 yıldır yol kenarındaki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.