Kahraman şoför, dili boğazına kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi O anlar araç kamerasına yansıdı

Bingöl’de halk otobüsü şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar da araç içi kamerasına yansıdı.

Bingöl’de S.S 18 Nolu Şehir içi Hat Minibüsleri Kooperatifinde 5 yıldır çalışan 12 M 0078 plakalı otobüs sürücüsü Ömer Katkay, dün saat 15.40 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi güzergahına doğru hareket halindeyken, anne kucağındaki bir çocuk fenalaştı.

Annenin çığlığı üzerine yolcular çocukla ilgilenirken, annenin ve yolcuların “Hastaneye sür” demesine üzerine sürücü Ömer Katkay, Bingöl Devlet Hastanesi’ne doğru hareket etti.

Kısa bir süre içinde hastaneye yetiştirilen çocuğun, dilin ağzına kaçtığı belirtildi. Hastaneye yapılan müdahalenin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar da araç içi kamerasına anbean yansıdı.



“Vatandaşlık görevimizi yaptık”

Güzergah değiştirip çocuğu hastaneye yetiştiren sürücü Ömer Katkay, o anları İHA muhabirine anlattı.

Katkay, “Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi güzergahında çalışırken, birden arabadan bağırış sesleri geldi. Ufak bir çocuk nöbet geçiriyordu. Güzergah ihlali yapıp hastaneye gittim. Kim olsa aynısını yapardı, vatandaşlık görevimizi yaptık. Sonradan hastaneyi aradık sağlığı da gayet iyi çok şükür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.