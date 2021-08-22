Bingöl’de av koruma denetimleri başladı

Bingöl’de 20212022 av sezonunun açılmasıyla birlikte av koruma ve kontrol denetimleri de başladı.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 20212022 av sezonu açıldı. Av sezonunun başlamasıyla birlikte kontrol ve denetimler de arttı. Bu kapsamda Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “20212022 yılı av sezonu açıldı. Bingöl İl Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından av koruma ve kontrol denetimleri devam etmektedir. Kurallara uyan tüm avcılarımıza teşekkür ederiz” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.