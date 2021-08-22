Bingöl’de korkutan yangın

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Genç ilçesinin Kültür Mahallesi’ndeki bir evde çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangını gören vatandaşlar durumu ilçe belediye itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.