Çobanın başından vurulmuş cesedi bulundu

HDP'li Gergerlioğlu: "Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede sıkıntılar var"

Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL merkeze bağlı Ağaçyolu köyü kırsalında koyun otlatan Mehmet Emin Yılmaz'ın (22) başından silahla vurulmuş cesedi bulundu.

Ağaçyolu köyü kırsalında öğle saatlerinde köylüler, dağlık alanda başından silahla vurulmuş erkek cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, hayvan otlatan Mehmet Emin Yılmaz'a ait olduğunu ve başından tüfekle vurulduğunu belirledi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2021-08-26 14:55:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.