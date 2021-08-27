İşyerinin mutfağına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde bir işyerinin mutfak kısmına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Genç ilçesinde işyerlerinin mutfağına giren çalışanları yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı fark etti. Çalışanlar, yılanı kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler, çıkardıkları yılanı doğaya bıraktı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2021-08-27 20:15:17



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