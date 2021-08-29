Bingöl'de orman yangını

Aziz ÖNAL/YAYLADERE (Bingöl), (DHA) BİNGÖL'ün Yayladere ilçesi kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yayladere ilçesine bağlı Çıkan ve Sarıtosun köylerindeki ormanlık alanda, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü´ne bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin, yangını söndürmek almak için başlattığı çalışma sürüyor.
DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Yayladere Aziz ÖNAL
2021-08-29 20:02:02
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