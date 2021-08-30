Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı (2)

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KÖYÜN BAŞKA BÖLGESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde çıkan orman yangının kontrol altına alınmasının ardından köyün bir başka noktasında daha orman yangını çıktığı öğrenildi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Bölgeye dünden bu yana Bingöl, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır´dan gelen toplam 100 kişilik ekip müdahale ederken, jandarma ve yöre halkı da çalışmalara destek veriyor. Bölgede 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi´ne ait 2 itfaiye aracı ekiplerce kullanılıyor.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-08-30 16:05:33



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