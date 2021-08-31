Bingöl’deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Bingöl’de çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyündeki ormanlık alanda 3 gün önce çıkan yangına müdahale devam ediliyor. Bingöl, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır’dan yaklaşık 100 kişilik personelin müdahale ettiği yangına, dün Orman Genel Müdürlüğü’nce gönderilen 2 adet helikopter de destek vermeye başladı.

Yangının kontrol altına alınması için Yayladere Belediyesi, jandarma ve yöre halkı da ekiplere destek veriyor.

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