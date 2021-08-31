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Bingöl’de takla atan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

İHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde takla atan otomobil alevlere teslim oldu, kazada sürücü yaralandı.

Bingöl’de takla atan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde takla atan otomobil alevlere teslim oldu, kazada sürücü yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Karlıova Erzurum Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 25 SN 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Takla atan araç, bu sabah saatlerinde bulunduğu yerde yakıt sızdırması sonucu bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobil, bölgeye sevk edilen Karlıova Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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